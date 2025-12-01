Eje'i: Katiba Yetu ni Mojawapo ya Sheria Zinazoendelea Zaidi Duniani

Kulingana na ripoti kutoka Shirika la Habari la Abna, Gholamhossein Mohseni Eje'i leo Jumatatu (10 Azar), katika hotuba kwenye kikao cha Baraza Kuu la Mahakama, huku akiadhimisha kumbukumbu ya kupitishwa kwa Katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: "Sisi sote, watendaji wa mfumo na wananchi, lazima tufuate Katiba; Katiba ambayo ilipitishwa kwa kura nyingi sana, ni agano letu la kitaifa na ni mojawapo ya sheria zinazoendelea zaidi duniani."

Mkuu wa Mahakama, akifafanua na kuelezea Kanuni ya Nne ya Katiba, alisema: "Kanuni ya Nne ya Katiba inataja wazi kwamba sheria na kanuni zote za nchi lazima zitegemee Uislamu na misingi ya Kiislamu. Kuzingatia kanuni hii kuna umuhimu mkubwa kwa sababu inawezekana kwamba baada ya muda, baadhi ya watu, wakijifanya wasomi, watataka kulazimisha mambo fulani na kudai kwamba sehemu fulani ya sheria, leo, haifanyi kazi tena!"

Mkuu wa mfumo wa mahakama, akirejelea haki za wananchi katika Katiba, alisisitiza: "Sura ya Tatu ya Katiba, kuanzia Kanuni ya 19 hadi Kanuni ya 42, inahusu haki za taifa. Watendaji wote wa mfumo na sisi sote maafisa wa mahakama tunaokaa kwenye meza hii lazima tuwe na utiifu na ahadi kwa haki za wananchi na kulinda na kuhifadhi haki hizi."

Mkuu wa Sheria, akirejelea kutegemea kura za umma katika mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, aliongeza: "Kulingana na Kanuni ya Sita ya Katiba, katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, mambo ya nchi yanasimamiwa na kuendeshwa kwa kutegemea kura za umma; kanuni hii yenyewe inaeleza jukumu muhimu na lenye ushawishi la wananchi katika mfumo wetu; tangu mwanzo wa Mapinduzi, tumefanya idadi kubwa ya chaguzi, na katika sehemu kubwa ya chaguzi hizi, ikilinganishwa na maeneo mengine duniani, idadi kubwa ya wananchi na watu walio na sifa za kupiga kura wameshiriki."

Jaji Mkuu, akirejelea umakini wa Katiba kuhusu kukuza fadhila za maadili katika jamii, alisema: "Kuunda mazingira mazuri ya kukuza fadhila za maadili kulingana na imani na uchaji, na kupambana na aina zote za ufisadi na uharibifu, ni mojawapo ya yaliyomo muhimu katika Kanuni ya Tatu ya Katiba; kwa hiyo, sisi sote watendaji wa mfumo ambao tumeapa kuwa walinzi na watetezi wa Katiba, lazima tuelekeze na kuweka juhudi zetu zote ili kutoa mazingira mazuri ya kukuza fadhila za maadili katika jamii."