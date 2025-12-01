Athari za Mashambulizi ya Makombora ya Iran: Uharibifu Nchini Israeli Haujajengwa Upya

Kulingana na ripoti kutoka Shirika la Habari la Abna, likinukuu Quds, gazeti la lugha ya Kiebrania la Yedioth Ahronoth lilikiri kwamba, hata baada ya kupita zaidi ya miezi mitano tangu mashambulizi makubwa ya makombora ya Iran dhidi ya maeneo yaliyokaliwa, bado maelfu ya familia za Kizayuni ambazo nyumba zao ziliharibiwa wanahaha.

Ripoti hiyo inaendelea kusema kwamba Muungano wa Makandarasi wanaofanya kazi katika uwanja wa ukarabati umetangaza kwamba maafisa wa idara ya kodi wanazuia kuanza kwa mchakato wa ukarabati wa nyumba hizi.

Ripoti hiyo inasisitiza kwamba, kutokana na uhaba wa wafanyikazi tangu mwanzo wa vita na vitendo vya hujuma vya baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni katika mwelekeo huu, makandarasi wengi wanafanya kazi kwa uwezo wao mdogo na wameamua kuacha kukarabati maeneo yaliyoharibiwa na mashambulizi ya makombora ya Iran kwa sababu hawapati msaada wowote kutoka kwa baraza la mawaziri.

Inafaa kutajwa kwamba wakati wa vita vya kulazimishwa vya siku 12, katika wimbi la mashambulizi ya makombora ya kulipiza kisasi ya Iran dhidi ya maeneo yaliyokaliwa, maeneo muhimu na nyeti, ikiwa ni pamoja na vituo vya siri vya ujasusi na maabara za kibiolojia za utawala wa Kizayuni, vililengwa.