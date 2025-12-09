Waandishi wa Habari Wasio na Mipaka: Israeli ni Adui Mbaya Zaidi wa Waandishi wa Habari

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Al Mayadeen, wakati jina la utawala huu limekuwa likiongoza mara kwa mara katika orodha ya wakosaji wakuu wa haki za waandishi wa habari na wafanyakazi wa vyombo vya habari tangu kuanza kwa vita na mauaji ya halaiki ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Ukanda wa Gaza, Shirika la Waandishi wa Habari Wasio na Mipaka, katika ripoti iliyoandaliwa kuhusu mauaji ya waandishi wa habari duniani kote na kutolewa leo, ilitangaza kuwa waandishi wa habari 60 wameuawa wakati wa kutekeleza majukumu yao au kutokana na asili ya kazi yao katika mwaka mmoja duniani kote, ambapo karibu nusu yao waliuawa katika Ukanda wa Gaza na kuangamizwa na jeshi la Israeli.

Shirika la Waandishi wa Habari Wasio na Mipaka lilisema: Idadi ya waandishi wa habari waliouawa kati ya Desemba 1, 2024, na Desemba 1, 2025, imeongezeka kutokana na vitendo vya uhalifu vya vikosi vya silaha, iwe vya kawaida au visivyo vya kawaida, na magenge ya uhalifu yaliyopangwa, na kwa kweli, waandishi wa habari hawafi, bali wanauawa.

Anne Bocandé, Mhariri Mkuu wa Waandishi wa Habari Wasio na Mipaka, alisema hali hii ni matokeo ya uchochezi wa chuki dhidi ya waandishi wa habari, pamoja na kinga dhidi ya adhabu. Changamoto halisi leo ni kwa serikali kuzingatia tena ulinzi wa waandishi wa habari na kutowalenga.

Shirika hili la kimataifa liliendelea katika ripoti yake kulitaja utawala wa Kizayuni kuwa adui mkubwa zaidi wa wafanyakazi wa vyombo vya habari na likasisitiza: Jeshi la Israeli ni adui mbaya zaidi wa waandishi wa habari na limeua wafanyakazi 29 wa sekta ya vyombo vya habari wakati wa kutekeleza majukumu yao katika ardhi za Palestina katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Pia, tangu Oktoba 2023, wakati huo huo na kuanza kwa vita vya Gaza, angalau wafanyakazi 220 wa vyombo vya habari wameuawa katika eneo hili.

Mhariri Mkuu wa Shirika la Waandishi wa Habari Wasio na Mipaka alitangaza: Wale wanaofanya uhalifu dhidi ya wafanyakazi wa vyombo vya habari wanajaribu kuwadharau ili kuhalalisha uhalifu wao wenyewe. Kwa kweli hakuna risasi zilizopotea; badala yake, waandishi wa habari wanalengwa kwa makusudi kwa sababu wanaripoti ukweli kwa ulimwengu.