Ujasusi wa Utawala wa Kizayuni dhidi ya Wapalestina na Nchi za Kiarabu

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Sputnik, bunge la utawala wa Kizayuni, katika uchunguzi wa awali, lilikubali kuongeza muda wa ruhusa kwa jeshi na huduma ya Shabak ya utawala huo kuhack kamera; hatua ambayo inaelekea kwenye ujasusi dhidi ya nchi za Kiarabu.

Hii si mara ya kwanza ambapo mjadala wa ujasusi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi mbalimbali umekuwa mkali, kiasi kwamba hivi karibuni kampuni za Google na Apple pia zilionya kuhusu ujasusi wa programu hasidi ya Israeli dhidi ya simu za raia wa nchi mbalimbali, hasa Misri na Saudi Arabia.

Kulingana na ripoti hiyo, wachambuzi wanaamini kuwa hatua ya bunge la utawala wa Kizayuni kwa kweli ni kuhalalisha ujasusi dhidi ya nchi za Kiarabu na Wapalestina kwa kisingizio cha usalama.

Pia imeripotiwa kuwa jeshi na huduma ya Shabak ya utawala wa Kizayuni zinaweza kukusanya taarifa kutoka kwa mifumo ya kamera kwa kupenya ndani yake, na zitakuwa na ufikiaji mpana bila uangalizi wowote.

Mashirika ya haki za binadamu ya Palestina pia yameelezea hatua hii kama harakati katika njia ya ujasusi dhidi ya Wapalestina katika Ukanda wa Gaza au Ukingo wa Magharibi.