Tahadhari kuhusu Vita Vilivyofichika kati ya Saudi Arabia na UAE juu ya Yemen

Kulingana na Shirika la Habari la Abna likinukuu Al-Maalomah, Nabil Al-Hada, mkuu wa kituo kinachofanya kazi katika masuala ya haki za binadamu nchini Yemen, alisisitiza kwamba vita vilivyofichika kati ya Saudi Arabia na Imarati juu ya Yemen vimeongezeka. Kinachoendelea Yemen si vita vya wenyewe kwa wenyewe bali ni uwanja wa kusawazisha hesabu za kikanda.

Aliongeza: Imarati inajaribu kuimarisha msimamo wake katika visiwa vya kimkakati vya Yemen, na Saudi Arabia inatafuta kupanua ushawishi wake huko Hadramaut. Utaratibu huu unajengwa katika mwendelezo wa vita vya muda mrefu vya ushawishi kati ya pande hizo mbili.

Al-Hada alisema: Muungano ulioanzishwa na Saudi Arabia na Imarati dhidi ya Yemen umeshindwa. Hali halisi ya uwanjani imeonyesha kwamba nchi hii haikubali hata mbele ya kile kinachoitwa nchi zenye nguvu kuu kama Amerika, kwa hiyo itasalimuje kwa ushawishi mdogo wa kikanda?

Alifafanua: Yemen ilisimama dhidi ya uingiliaji wa Marekani na vitisho vya Israeli, kwa hivyo si jambo la busara kwa nchi hii kujisalimisha kwa Saudi Arabia na Imarati. Wako kwenye safu moja na utawala wa Kizayuni.