Kuendelea kwa Jinai za Utawala wa Kizayuni huko Gaza na Ukingo wa Magharibi

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, utawala wa Kizayuni, licha ya kutia saini makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza, bado unaendelea na jinai zake katika Ukanda huo na kutekeleza sera ya ukandamizaji na ghasia dhidi ya Wapalestina wanaoishi Ukingo wa Magharibi.

Mashambulizi Makubwa ya Jeshi la Kizayuni linalokalia Kimabavu huko Ukingo wa Magharibi

Katika muktadha huo, Kituo cha Habari cha Palestina kimeripoti kwamba Ukingo wa Magharibi umeshuhudia uvamizi mkubwa wa walowezi wa Israeli tangu saa za kwanza za alfajiri ya leo. Mashambulizi haya yaliendelea wakati huo huo kutoka Yeriko mashariki hadi Hebron kusini, na kutoka Nablus hadi Jenin na Tubas.

Kulingana na vyanzo vya ndani, vikosi vya Kizayuni vilianza operesheni yao kwa kuvamia kambi ya Aqabat Jabr huko Yeriko, na kisha vililenga Ein Yabrud kaskazini mashariki mwa Ramallah na Beit Furik mashariki mwa Nablus. Baadaye, wanajeshi wa Kizayuni walivamia Beit Rima na Tubas, na pia walizingira na kupekua majengo kadhaa ya makazi huko Tammun.

Jeshi la utawala wa Kizayuni wakati huo huo lilishambulia Beit Ummar kaskazini mwa Hebron na Adh-Dhahiriya kusini mwa mji huo, na mapigano pia yalitokea katika kambi ya Al-Fara'a. Huko Beit Fajjar na Al-Manshiya kusini mwa Bethlehem, operesheni za kupekua nyumba ziliendelea kwa masaa kadhaa.

Kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi, vikosi vya Israeli pia vilivamia Burqin, Rummana, Arraba, na Burqa, na kuwakamata raia kadhaa. Vyanzo vya ndani vilitangaza kuwa mtoto mmoja wa Kipalestina alikamatwa huko Beit Ummar.

Kuendelea kwa Mashambulizi ya Utawala wa Kizayuni huko Gaza katika Saa za Hivi Karibuni

Katika saa za hivi karibuni, jeshi la Kizayuni, likiendeleza ukiukaji wa kusitisha mapigano, limeshambulia kwa mara nyingine kwa mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali ya Ukanda wa Gaza.

Kusini mwa Rafah, milio mikali ya risasi kutoka kwa magari ya kijeshi ya Israeli imeripotiwa, na ndege za kivita pia zimefanya mashambulizi makali kadhaa katika mji huo.

Mashariki mwa jiji la Gaza, pamoja na Mtaa wa Baghdad katika kitongoji cha Shujaiya, jeshi la Kizayuni lililipua gari la kivita lililotegwa mabomu.

Katika vitongoji vya At-Tuffah na Az-Zeitoun, ndege za kivita za utawala wa Kizayuni zimefanya mashambulizi mara kadhaa katika maeneo ya mashariki ya vitongoji hivi viwili.

Mizinga mizito kutoka kwa silaha za Kizayuni inaendelea mashariki mwa Khan Yunis, na jeshi la Kizayuni lililipua majengo kadhaa ya makazi mashariki mwa Khan Yunis.

Pia, boti za kivita za Israeli zimefyatua risasi kwa wingi katika maji ya pwani ya Khan Yunis. Kwa upande mwingine, angalau mashambulizi matatu mfululizo ya angani pia yamerekodiwa katika maeneo ya mashariki ya jiji la Gaza.