Mazungumzo ya simu kati ya Araghchi na Waziri wa Mambo ya Nje wa Venezuela

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Seyed Abbas Araghchi amezungumza na Yván Gil Pinto kuhusu uhusiano wa nchi mbili na maendeleo katika eneo la Karibiani. Alisisitiza dhamira ya viongozi wa mataifa yote mawili kuimarisha ushirikiano.

Araghchi amelaani hatua za Marekani dhidi ya usalama wa meli katika eneo la Karibiani kama ukiukaji wa sheria za kimataifa. Waziri wa Venezuela alishukuru Iran kwa mshikamano wake dhidi ya vikwazo haramu vya Marekani na kusisitiza ulinzi wa uhuru wa taifa lake.