Salehi: Shahnameh inaweza kuwa msingi wa ushirikiano wa kitamaduni kati ya Iran na Tajikistan

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Dowlat Safarzoda, Naibu Waziri wa Utamaduni wa Jamhuri ya Tajikistan, alikutana na kuzungumza na Seyyed Abbas Salehi kando ya mkutano na wadau wa utamaduni wa Iran. Mohsen Javadi, Naibu Waziri wa Masuala ya Kitamaduni, pia alihudhuria mkutano huo.

Salehi aliashiria wigo mpana wa ushirikiano akisema: "Katika nyanja za uchapishaji, sinema, ukumbi wa michezo, na muziki, wizara ina tajriba mbalimbali ambazo, kutokana na mfanano mkubwa wa kitamaduni kati ya Iran na Tajikistan, zinaweza kurithishwa na kutumiwa kwa pamoja."