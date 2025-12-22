  1. Home
Salehi: Shahnameh inaweza kuwa msingi wa ushirikiano wa kitamaduni kati ya Iran na Tajikistan

22 Desemba 2025 - 14:31
News ID: 1764763
Source: ABNA
Waziri wa Utamaduni na Mwongozo wa Kiislamu amesema: "Shahnameh, kama mzizi wa utambulisho wa pamoja, inaweza kuwa mhimili wa mipango madhubuti na ya muda mrefu ya kitamaduni kati ya nchi hizi mbili."

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Dowlat Safarzoda, Naibu Waziri wa Utamaduni wa Jamhuri ya Tajikistan, alikutana na kuzungumza na Seyyed Abbas Salehi kando ya mkutano na wadau wa utamaduni wa Iran. Mohsen Javadi, Naibu Waziri wa Masuala ya Kitamaduni, pia alihudhuria mkutano huo.

Salehi aliashiria wigo mpana wa ushirikiano akisema: "Katika nyanja za uchapishaji, sinema, ukumbi wa michezo, na muziki, wizara ina tajriba mbalimbali ambazo, kutokana na mfanano mkubwa wa kitamaduni kati ya Iran na Tajikistan, zinaweza kurithishwa na kutumiwa kwa pamoja."

