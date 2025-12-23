Asaib Ahl al-Haq: Hatutakabidhi silaha wala kujiondoa katika mapambano

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu mtandao wa habari wa Shafaq News, Jawad Al-Talibawi, msemaji wa kijeshi wa Asaib Ahl al-Haq, alisisitiza katika taarifa yake: "Kila mtu ajue kwamba katika utamaduni wetu hakuna nafasi ya kukabidhi silaha, kuacha mapambano au kupuuza njama ambazo maadui wanatupangia."

Alisema: "Suala hili si suala la kisiasa wala kipengele kinachoweza kujadiliwa, bali ni itikadi inayozingatia mamlaka, mdhamini wa maamuzi huru na ngao ya heshima ambayo haivunjwi na shinikizo wala kufanyiwa biashara kwa maelekezo ya mtu; na yeyote anayedhani kinyume na hivi, hatufahamu."

Hayo yanajiri huku Muungano wa Vyama vya Kishia nchini Iraq (Coordination Framework) ukisisitiza katika taarifa yake ya Jumatatu usiku juu ya msimamo wake thabiti wa kuunga mkono silaha kuwa mikononi mwa serikali pekee ili kuimarisha mamlaka ya nchi na usalama.