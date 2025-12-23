Picha za satelaiti zafichua uhalifu wa Israel wakati wa kusitisha mapigano Gaza

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, picha za satelaiti zilizopigwa na kampuni ya Planet Labs wiki iliyopita zinaonyesha kuwa mamia ya majengo katika mtaa wa Al-Shujaiya mashariki mwa mji wa Gaza yameharibiwa. Utawala wa Kizayuni ulitumia vifaa vya uhandisi kubomoa kabisa majengo hayo.

Kulingana na ripoti hii, operesheni za ubomoaji zinajumuisha maeneo makubwa mashariki mwa kile kinachoitwa "mstari wa njano". Ulinganisho kati ya picha za zamani na mpya baada ya kusitisha mapigano katika Ukanda wa Gaza unaonyesha kuwa baadhi ya majengo yaliyokuwa yameharibiwa kidogo wakati wa vita, sasa yamesawazishwa na ardhi.

Pia imeripotiwa kuwa jeshi la utawala wa Israel limeanzisha vituo 13 vipya vya kijeshi kando ya mstari wa njano, hususan kaskazini mwa Ukanda wa Gaza na mashariki mwa Khan Yunis tangu kuanza kutekelezwa kwa usitishaji mapigano. Hivyo, Wazayuni wana vituo 48 vya kijeshi na wamepiga hatua ndani ya Ukanda wa Gaza.