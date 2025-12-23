Uwezekano wa kushtakiwa kwa Trump ikiwa Wanademokrasia watashinda katika uchaguzi wa katikati ya muhula

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA likinukuu TASS, Mike Johnson, Spika wa Baraza la Wawakilishi la Marekani na mwanachama wa chama cha Republican, ametangaza kuwa ikiwa chama cha Democrat kitapata wingi wa viti katika Congress baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka 2026, kitaanza mchakato wa kumshtaki Rais wa Marekani Donald Trump.

Alisema: "Kila kitu kiko hatarini, na ikiwa tutapoteza wingi wa viti katika Baraza la Wawakilishi kwenye uchaguzi wa katikati ya muhula wa 2026, mrengo mkali wa kushoto utamshtaki Rais. Hatupaswi kuruhusu hili litokee."

Mwezi Desemba, Al Green, mwakilishi wa chama cha Democrat katika Baraza la Wawakilishi, aliwasilisha azimio katika Congress la kumshtaki Donald Trump.

Mwaka 2019, Wanademokrasia ambao wakati huo walikuwa wakidhibiti Baraza la Wawakilishi, walianza mchakato wa kumshtaki Trump, lakini kwa kupelekwa kesi hiyo kwenye Seneti mwaka 2020, Trump aliachiwa huru. Wanademokrasia walifanya jaribio lingine la kumshtaki mwaka 2021 ambalo pia lilishindikana.