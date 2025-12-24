Al Jazeera yachambua; sababu zinazoweza kusababisha kuanguka kwa ndege ya afisa wa kijeshi wa Libya

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, tovuti ya Al Jazeera iliripoti kuwa: Uchunguzi wa Uturuki kuhusu ajali ya ndege ya Mohammed Al-Haddad, Mkuu wa Majeshi ya Libya, unaendelea karibu na Ankara. Wachambuzi wanaashiria uwezekano mkubwa wa kutokea kwa hitilafu ya kiufundi.

Cahit Tuz, mshauri wa zamani wa Waziri Mkuu wa Uturuki, alisema kuwa ndege hiyo iliomba kutua kwa dharura dakika 35 baada ya kuruka, kabla ya mawasiliano kukatika na kuanguka katika eneo la Haymana. Aliongeza kuwa huenda hitilafu katika mifumo ya kielektroniki ilisababisha ajali hiyo.

Elnur Shafiq, mshauri wa zamani wa Rais wa Uturuki, alisema rubani alitoa taarifa ya hitilafu kabla ya ndege kupotea kwenye rada. Baada ya kuanguka, mlipuko mkubwa ulitokea, pengine kutokana na kuwaka kwa mafuta.

Waokoaji wa Uturuki walipata mabaki ya ndege hiyo jana. Chanzo cha serikali kiliiambia Al Jazeera kuwa Ankara imeifahamisha Libya kuwa watu wote waliokuwa kwenye ndege wamefariki, wakiwemo Jenerali Al-Futuri Gribil na Brigedia Mohammed Al-Qatiwi.