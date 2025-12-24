Ubelgiji yajiunga na kesi ya mauaji ya kimbari dhidi ya Israel huko The Hague

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al Jazeera, katika kuendeleza ufuatiliaji wa kisheria kuhusu vita vya Gaza, Ubelgiji imejiunga rasmi na kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini dhidi ya utawala wa Kizayuni katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwa tuhuma za kufanya mauaji ya kimbari.

ICJ imetangaza katika taarifa yake kuwa Ubelgiji imejiunga na kesi hiyo kwa kuwasilisha "tamko la kuingilia kati". Kabla ya hapo, nchi kama Brazil, Colombia, Ireland, Mexico, Uhispania na Uturuki zilikuwa zimejiunga na mchakato huu wa kisheria huko The Hague. Afrika Kusini iliwasilisha malalamiko haya mnamo Desemba 2023, ikisema kuwa vita vya utawala wa Israel dhidi ya Ukanda wa Gaza vinakiuka Mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mwaka 1948 kuhusu kuzuia na kuadhibu uhalifu wa mauaji ya kimbari.

Ingawa uamuzi wa mwisho unaweza kuchukua miaka, ICJ ilitoa amri za muda mnamo Januari 2024 ambazo ziliutaka utawala wa Kizayuni kuchukua hatua za kuzuia mauaji ya kimbari na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika Gaza bila kipingamizi. Amri hizi zinabana kisheria, lakini mahakama haina utaratibu wa moja kwa moja wa kuzitekeleza.