Mwitikio wa Saudi Arabia kuhusu makubaliano ya kubadilishana maelfu ya wafungwa nchini Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Mayadeen, Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudi Arabia ilitoa taarifa ikikaribisha makubaliano hayo na kuyataja kama hatua muhimu ya kibinadamu katika kupunguza mateso ya watu. Taarifa hiyo ilisema Saudi Arabia inaunga mkono juhudi zinazoendelea za kuleta amani, usalama na utulivu nchini Yemen.

Inafaa kuashiria kuwa serikali ya Yemen iliyoko Aden na serikali ya Sanaa inayofungamana na Ansarullah, zimekubaliana kubadilishana wafungwa wapatao 3,000. Abdul Qadir al-Murtada, Mkuu wa Kamati ya Kitaifa ya Masuala ya Wafungwa ya harakati ya Ansarullah, alitangaza: "Tumekubaliana kubadilishana wafungwa wetu 1,700 kwa wafungwa 1,200 wa upande mwingine, wakiwemo Wasaudi 7 na Wasudani 23." Al-Murtada aliwashukuru viongozi wa Oman kwa kuandaa mazungumzo hayo.