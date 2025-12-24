Hofu ya Wazayuni kuhusu kurudiwa kwa "Kimbunga cha Al-Aqsa" katika eneo jipya

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni vilinukuu ripoti iliyotolewa na mmoja wa maafisa wa utawala huo ikionya kuwa hali ya usalama katika mji wa Jerusalem (Quds) unaokaliwa kwa mabavu inatia wasiwasi na kengele ya hatari imelia kuhusu uwezekano wa kutokea operesheni dhidi ya Israel katika eneo hilo.

Ripoti hiyo ilisisitiza kuwa utawala wa Kizayuni haujajifunza kutokana na operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa na hauna maandalizi muhimu ya kukabiliana na mabadiliko ya usalama huko Jerusalem. Inadaiwa kuwa Wapalestina wanaweza kuingia katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu bila ukaguzi au usimamizi kwa kutumia njia za pembeni. Moja ya athari za operesheni hii ni kuenea kwa hisia za kutokuwa na usalama miongoni mwa Wazayuni wanaoishi katika maeneo hayo.