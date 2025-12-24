Mwitikio wa Uturuki kwa maneno ya Netanyahu: Ni ya kuchekesha

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Burhanettin Duran, Mkuu wa Idara ya Mawasiliano ya Rais wa Uturuki, amesema kuwa sera isiyo na mantiki ya utawala wa Kizayuni kuelekea nguvu ya nchi hiyo haiwezi kuelezewa isipokuwa kama mbinu ya kejeli. Aliongeza: "Sera hii ya Israel inayovuruga utulivu wa kanda hii ni ya kuchekesha. Leo Uturuki, chini ya Rais Erdogan, ni mdhamini wa amani. Baraza la mawaziri la Netanyahu limesababisha umwagaji damu na linajaribu kuficha malengo yake ya upanuzi kwa kisingizio cha usalama wa ndani."

Alieleza kuwa Tel Aviv imechochea vita dhidi ya nchi saba katika Mashariki ya Kati ndani ya miaka miwili. Netanyahu hivi karibuni alidai kuwa watafikia amani kwa kutumia nguvu na kusema: "Kwa wale walio na ndoto za kurejesha himaya zao, nasema jambo hili halitatokea." Vyombo vya habari vya Kiebrania viliripoti kuwa Netanyahu alikuwa akiilenga Uturuki. Inaripotiwa kuwa Israel, Ugiriki, na Kupro zinapanga kuunda kikosi cha kijeshi cha pamoja cha watu 2,500 ili kukabiliana na Uturuki.