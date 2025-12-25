  1. Home
Ansarullah: Tuko tayari kujibu uchokozi wowote dhidi ya Yemen au Lebanon

25 Desemba 2025 - 13:11
News ID: 1766003
Source: ABNA
Mwanachama mwandamizi wa Ansarullah, akibainisha kuwa Riyadh na Abu Dhabi zinafanya kazi kwa maslahi ya mipango ya Washington na Tel Aviv nchini Yemen na Lebanon, alisisitiza kuwa Sana'a inashikilia misingi ya upinzani (Resistance).

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Masirah, Mohammed al-Farah, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya Ansarullah, alisema: "Saudi Arabia haijawahi kuwa mpatanishi, bali ni upande mkuu katika uchokozi na mzingiro dhidi ya nchi yetu. Inahusika na kila tone la damu linalomwagika na kila mtoto anayekufa kwa njaa."

Aliongeza: "Tuko tayari kukabiliana na ongezeko lolote la mapigano na tutajibu adui kwa kanuni ya 'jicho kwa jicho'. Uchokozi wowote dhidi ya upande wowote wa mhimili wa upinzani, ikiwemo Lebanon, ni uchokozi dhidi yetu."

