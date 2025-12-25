Kifungo cha maisha jela kwa majasusi 11 wa Kizayuni nchini Tunisia

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Kituo cha Habari cha Palestina, hukumu hiyo ilitolewa na idara maalumu ya makosa ya jinai inayoshughulikia kesi za kigaidi katika mahakama ya mwanzo ya Tunisia. Mokhtar Al-Jamaï, mwanachama wa timu ya mawakili, alisema kuwa washtakiwa wote walihukumiwa wakiwa hawapo mahakamani na wote wako mbioni.

Miongoni mwa waliohukumiwa ni raia wawili wa Bosnia, Erik Sarac na Alan Kamzitch, waliotajwa kama watekelezaji wa moja kwa moja wa mauaji hayo. Al-Zouari aliuawa Desemba 15, 2016, mbele ya nyumba yake huko Sfax. Hamas ilitangaza kuwa Al-Zouari alikuwa msimamizi wa mradi wa ndege zisizo na rubani za "Ababil-1" na kuishutumu Mossad kwa kuhusika na mauaji hayo.