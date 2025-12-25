Madai mapya ya vyanzo vya Kizayuni: Urusi kupatanisha kati ya Tel Aviv na utawala wa Jolani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Mayadeen, vyombo vya habari vya Israel vilidai kuwa Urusi, kwa kibali cha Marekani, inapatanisha kwa siri kati ya utawala wa Kizayuni na utawala wa Abu Mohammad Jolani nchini Syria ili kuhitimisha makubaliano ya usalama, na mazungumzo yanafanyika kupitia Azerbaijan.

Vyanzo vya habari vya Kizayuni vimeuarifu wakala wa habari wa utawala huo kuwa Urusi inapatanisha kwa siri kati ya Tel Aviv na Damascus ili kufikia makubaliano ya usalama. Vyanzo hivyo viliongeza kuwa kwa sasa Azerbaijan inahifadhi mikutano na mazungumzo hayo, na safari za maafisa wa ngazi za juu wa pande zote mbili kwenda Baku zinaendelea.

Vyanzo hivyo vilisisitiza kuwa licha ya upatanishi wa Urusi, kuna pengo kubwa kati ya pande hizo mbili, lakini maendeleo yamepatikana katika wiki za hivi karibuni. Inasemekana kuwa Tel Aviv inapendelea Urusi kuendeleza uwepo wa vikosi vyake kusini mwa Syria badala ya Uturuki.