Hamas: Haja ya ushirikiano wa kikanda ili kusitisha jinai za Kizayuni huko Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia shirika la habari la Shehab, ujumbe wa viongozi wa Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Hamas katika safari yao mjini Baghdad, mji mkuu wa Iraq, ulifanya mikutano kadhaa na viongozi na watu mashuhuri wa kisiasa wa Iraq.

Hamas ilitoa taarifa ikieleza kuwa ujumbe huo ulioongozwa na Osama Hamdan, mmoja wa viongozi wa Hamas, ukimshirikisha Taher al-Nunu, mshauri wa habari wa mkuu wa harakati hiyo, ulijadili mchakato wa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, maendeleo ya kisiasa na ya kijeshi, na matukio ya kikanda na kimataifa.

Ujumbe huo ulitoa ripoti kuhusu hali ngumu ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza, jinai za wavamizi katika Ukingo wa Magharibi na Jerusalem, na yanayowafika wafungwa wa Palestina, ukisisitiza haja ya kuongeza juhudi za kukomesha uvamizi huo. Walijadili pia njia za kusaidia uthabiti wa taifa la Palestina hadi wapate haki zao kamili na kuunda dola huru ya Palestina yenye mji mkuu wa Jerusalem.