Hezbollah: Serikali ya Lebanon iache kutoa upendeleo wa bure kwa adui

25 Desemba 2025 - 13:21
Ali Fayyad, mmoja wa wawakilishi wakuu wa Hezbollah, akisema kuwa watu wa Lebanon watautambua utawala wa Kizayuni kama adui yao milele, amekosoa msimamo dhaifu wa serikali ya nchi hiyo dhidi ya Wazayuni.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Ahed, Ali Fayyad, mwanachama wa kundi la "Uaminifu kwa Upinzani" katika bunge la Lebanon, alizungumza katika hafla ya kuwakumbuka mashahidi kusini mwa Lebanon. Aliashiria uchokozi wa hivi karibuni wa adui uliosababisha kifo cha mwanajeshi wa Lebanon akisema: "Leo, damu takatifu ya mashujaa wa jeshi la Lebanon na upinzani shujaa imechanganyika katika kulinda nchi."

Fayyad alisisitiza kuwa utawala wa Kizayuni unaendelea kukalia ardhi kwa mabavu na kukiuka mamlaka ya nchi. Aliongeza: "Utawala wa Kizayuni ni adui yetu milele." Aliwakosoa viongozi wa Lebanon kwa kutochukua hatua na kuwataka washikilie misingi ya taifa badala ya kutoa upendeleo wa bure ambao unadhoofisha msimamo wa Lebanon katika mazungumzo.

