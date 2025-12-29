Misri yasisitiza "mstari wake mwekundu" kuhusu suala la Palestina

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Russia Today, Badr Abdelatty, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, amesisitiza kuwa kuna mawasiliano na ushirikiano kati ya nchi yake na harakati ya Hamas na makundi mengine ya Palestina kuhusu maandalizi ya mpito wa hatua ya pili ya kusitisha mapigano huko Gaza.

Aliongeza kuwa kuhamishwa kwa Wapalestina bado ni mstari mwekundu uliowekwa na Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Nchi hiyo haitashiriki kamwe katika dhuluma yoyote dhidi ya watu wa Palestina. Misri inapinga uhamishaji wowote wa kulazimishwa au wa hiari wa Wapalestina.

Abdelatty alisema: "Israel pia inajua vyema misingi ya Misri kuhusu suala la Palestina. Cairo inasisitiza kuhusiana na kivuko cha Rafah kwamba kivuko hicho lazima kifunguliwe kutoka pande zote mbili na si kutoka upande mmoja tu."