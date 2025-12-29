Macron: Paris itakuwa mwenyeji wa mkutano wa waungaji mkono wa Ukraine mwezi Januari

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu TASS, Rais Emmanuel Macron ametangaza kuwa "Muungano wa Wanaojitolea" (Coalition of the Willing) utafanya mkutano mwingine mjini Paris mwanzoni mwa mwezi ujao. Macron aliandika kupitia ukurasa wa X: "Mapema Januari, tutazikutanisha nchi wanachama wa Muungano wa Wanaojitolea mjini Paris ili kuamua kiwango na njia za ushiriki wa nchi katika kuisaidia Ukraine."

Rais wa Ufaransa pia alisisitiza kuwa mazungumzo ya kufikia dhamana za usalama yamepata maendeleo. Hapo awali, gazeti la Financial Times liliripoti kuwa nchi zilizo sehemu ya muungano huo zinapanga kufanya duru mpya ya mazungumzo mwezi ujao kuhusu utatuzi wa mgogoro wa Ukraine. Mazungumzo ya amani yanaendelea kwa upatanishi wa White House, na marais wa Ukraine na Marekani walikutana jana usiku huko Miami na kutaja matokeo ya mkutano huo kuwa ni chanya.