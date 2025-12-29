Maandamano makubwa mjini Mogadishu dhidi ya hatua ya utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Masirah ya Yemen, waandamanaji walipiga kelele wakisisitiza kuwa Somalia ni nchi moja isiyoweza kugawanywa, na jaribio lolote la kulazimisha hali mpya ya kisiasa kupitia utambuzi haramu litakabiliwa na upinzani wa watu na serikali.

Washiriki wa mkusanyiko huo walitangaza kuwa hatua ya hivi karibuni ya utawala wa Kizayuni ni kuingilia kati mambo ya ndani ya Somalia na inalenga kutekeleza mipango ya kigeni ya kuvuruga usalama na amani katika eneo la Pembe ya Afrika na Bahari Nyekundu.

Waandamanaji pia waliitaka serikali ya shirikisho ya Somalia kuchukua msimamo thabiti na kuzuia jaribio lolote la kuigawa ardhi ya Somalia katika nyanja za kisiasa, kidiplomasia na kisheria. Walitaka jumuiya ya kimataifa kuheshimu mamlaka ya Somalia na kukataa utambuzi wowote wa upande mmoja unaokwenda kinyume na sheria za kimataifa.