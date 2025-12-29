Zelensky: Ukraine iko tayari kwa amani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Volodymyr Zelensky baada ya kukutana na Rais wa Marekani Donald Trump huko Miami, kupitia ujumbe katika ukurasa wake wa X, alimshukuru yeye na timu yake ya mazungumzo. Zelensky alisema: "Naishukuru Marekani kwa msaada wake. Pamoja tunaweza kuchukua hatua kuelekea amani."

Kuhusu maelezo ya mkutano huo, aliongeza: "Tulipitia nyanja zote za makubaliano ya amani na kupata matokeo muhimu. Tulikubaliana kuwa dhamana za usalama ni kipengele muhimu katika kufikia amani ya kudumu." Alisema timu zao zitakutana mapema wiki ijayo kukamilisha masuala yote.

Zelensky pia aliandika kuwa Trump atawakaribisha viongozi wa Ukraine na Ulaya mjini Washington mwezi Januari. Alibainisha kuwa wamekubaliana kwa asilimia 90 kuhusu mpango wa amani wenye vipengele 20. Kuhusu kura ya maoni, alisema: "Jamii yetu lazima ichague na kupiga kura, kwa sababu ardhi hii ni mali ya watu."