Al-Houthi: Uwepo wa Israel huko Somaliland utakuwa lengo halali la majeshi ya Yemen

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Masirah, Abdul-Malik Badreddin al-Houthi ametangaza katika hotuba yake kuwa uamuzi wa Israel kuitambua "Somaliland" ni hatua ya uadui na sehemu ya njama dhidi ya nchi za Kiislamu. Aliongeza: "Hatua hii ya Israel haitishii Somalia pekee, bali pia usalama wa nchi za eneo, Bahari Nyekundu na Yemen."

Kiongozi wa Ansarullah alisema: "Lengo la Israel ni kuanzisha kituo cha shughuli za uadui na kudhoofisha nchi za eneo. Je, Israel, ambayo yenyewe haina uhalali, inawezaje kutoa uhalali kwa wengine?"

Alisisitiza: "Uwepo wowote wa Israel katika eneo la Somaliland utachukuliwa kama lengo la kijeshi kwa majeshi yetu. Hatutaruhusu kamwe sehemu ya Somalia kugeuka kuwa kituo cha Israel na kuhatarisha uhuru, mamlaka na usalama wa watu wa Somalia na Bahari Nyekundu." Alihitimisha kwa kutoa wito kwa nchi za Kiarabu na Kiislamu kuchukua hatua za kivitendo kuilinda Somalia.