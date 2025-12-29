Naim Qassem: Upokonyaji silaha ni mradi wa Israel na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kupitia Al-Manar, Sheikh Naim Qassem amesema: "Haj Abu Salim alifuata njia ya Uislamu wa asili tangu ujana wake. Aliwakilisha eneo la Baalbek-Hermel katika baraza la Hizbullah kati ya 1992-1996 na 2000-2005." Alimtaja kama mtu wa karibu wa shahidi Sayyid Hassan Nasrallah.

Aliongeza: "Lebanon leo iko katikati ya dhoruba kwa sababu ya Marekani dhalimu na adui Muisraeli. Mashambulizi dhidi ya Lebanon hayajakoma licha ya kusitisha mapigano kwa mwaka 2024. Tangu 2019, Marekani imekuwa ikifanya kazi ya kuharibu uchumi wa Lebanon."

Sheikh Qassem alisisitiza: "Upokonyaji silaha ni mradi wa Kiisraeli na Kimarekani, hata kama wanauita 'ukiritimba wa silaha' katika hatua hii. Kuzungumzia ukiritimba wa silaha wakati mashambulizi ya Israel yanaendelea inamaanisha unafanya kazi kwa ajili ya Israel na si kwa ajili ya Lebanon. Huu ni mpango wa kuzua fitna kati ya upinzani na wananchi."