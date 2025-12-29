Tamaa ya Israel juu ya maeneo ya kimkakati ya Somaliland

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, gazeti la Maariv likinukuu chanzo cha kijeshi limeripoti kuwa mkuu wa shirika la ujasusi la Mossad katika miaka ya hivi karibuni amechukua hatua za kuimarisha uhusiano kati ya Tel Aviv na Somaliland.

Aliongeza kuwa Somaliland ina maeneo muhimu ya kimkakati kama vile bandari na uwanja wa ndege; uwanja wa ndege ambao una njia ndefu zaidi ya kurukia ndege barani Afrika. Rasilimali hizi huupa utawala wa Kizayuni chaguzi zaidi za kioperesheni, haswa dhidi ya Yemen, na ni muhimu sana kwa Tel Aviv.

Chanzo hicho kimeeleza kuwa mkuu wa Mossad amekuwa na mawasiliano ya karibu na Abdirahman Mohamed Abdullahi, kiongozi wa wanaotaka kujitenga wa Somaliland, katika miaka ya hivi karibuni. Ni vyema kutambua kwamba hatua haramu ya utawala wa Kizayuni ya kuitambua Somaliland imezua wimbi la hisia hasi miongoni mwa nchi za eneo na duniani.