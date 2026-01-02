Waziri wa Ulinzi: Uwezo wa kombora la Iran hauwezi kuharibiwa na vita wala mazungumzo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Aziz Nasirzadeh, akizungumza nyumbani kwa Shahidi Salami, alisisitiza: "Shahidi Salami alikuwa na jukumu muhimu katika kuunda Kikosi cha Anga cha IRGC na kuimarisha ulinzi wa nchi. Nguvu hii haiwezi kuondolewa kwa maazimio au shinikizo la kisiasa."

Aliongeza: "Uwezo wa makombora haujadiliwi. Hauwezi kuharibiwa kwa mabomu wala kwa mauaji ya wanasayansi, kwa sababu ujuzi huu umekita mizizi katika akili za vijana wa Iran. Leo, nguvu zetu ni kubwa zaidi kuliko wakati wa vita vya siku 12, na tishio lolote litajibiwa kwa uthabiti."