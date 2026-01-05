Kiongozi wa Korea Kaskazini: Kuimarisha uzuiaji wa nyuklia ni muhimu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini, Kim Jong-un ametangaza kuwa mabadiliko ya hivi karibuni katika ulingo wa kimataifa yanailazimu nchi hiyo kuimarisha vikosi vyake vya kuzuia nyuklia. Alisema: "Kuimarisha vikosi vya uzuiaji wa nyuklia ni muhimu kutokana na mgogoro wa hivi karibuni wa kijiopolitiki na utata wa hali ya kimataifa."

Akizungumza katika mazoezi ya kijeshi, kiongozi huyo aliongeza: "Lengo la zoezi hili ni kutathmini utayari wa kivita wa mfumo wa silaha za 'hypersonic' na pia kupima ufanisi na uhamaji wa vikosi vya Korea Kaskazini." Kwa mujibu wa ripoti hiyo, makombora hayo yaliyorushwa kutoka eneo la Ryongsong huko Pyongyang, yalipiga malengo yaliyo umbali wa kilomita 1,000 katika Bahari ya Japani.