Hadithi ya Ulinzi Usio Penyeka wa Israel Yaporomoka kwa Makombora ya Iran / Nguvu ya Makombora Yageuka Tishio la Kwanza

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Afisa na mwanadiplomasia wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Mark Fitzpatrick, amesema kuwa mashambulizi ya makombora ya Iran yamevunja dhana ya muda mrefu kwamba mifumo ya ulinzi wa makombora ya Israel haiwezi kupenyeka, na kwamba hali hiyo imeanza kubadilisha mizani ya kuzuiana (deterrence) katika eneo hilo.

Akizungumza katika mahojiano maalumu na Shirika la Habari la ABNA, Fitzpatrick alieleza kuwa licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kutoa vitisho dhidi ya Iran kufuatia kikao chake na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwa sasa Trump hana hamasa ya kuanzisha vita vipya Mashariki ya Kati, huku akilenga zaidi mgogoro wa Venezuela.

Trump alidai kuwa iwapo Iran itajaribu kuanzisha upya mpango wake wa nyuklia, Marekani itauchukulia hatua kali, huku akionyesha pia uwezekano wa kuunga mkono mashambulizi ya Israel dhidi ya miundombinu ya makombora ya Iran, hata kama mpango wa nyuklia hautarejeshwa.

Mashaka Kuhusu Tuhuma za Nyuklia na Mkazo wa Trump Venezuela

Kwa mujibu wa Fitzpatrick, Netanyahu alilenga mambo kadhaa katika ziara yake Marekani, ikiwemo kupata uungwaji mkono wa Trump katika mpango wa Gaza, kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kupata kibali cha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Hata hivyo, Trump alitoa kauli za masharti kuhusu kujiunga na shambulizi la moja kwa moja dhidi ya Iran.

Fitzpatrick alisema kuwa licha ya kuwepo madai yasiyothibitishwa kuhusu Iran kuanzisha upya mpango wake wa nyuklia, hakuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha madai hayo, na akaeleza kuwa Trump kwa sasa anaonekana kuepuka vita vipya Mashariki ya Kati.

Makombora ya Iran na Kuporomoka kwa Ngome ya Ulinzi wa Israel

Afisa huyo wa zamani alisisitiza kuwa kiwango cha kupenya cha makombora ya Iran kati ya asilimia 15 hadi 20 katika awamu za mwisho za vita kiliibua wasiwasi mkubwa, kwani kilionyesha kuwa mifumo ya ulinzi wa Israel si salama kikamilifu.

Alibainisha kuwa kiwango hicho cha kupenya hakilinganishwi na shambulio la nyuklia, lakini kinatosha kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, jambo ambalo Israel haijazoea kukabiliana nalo kwa kiwango hicho.

Israel Yabeba Tishio la Makombora ili Kupata Uungwaji Mkono wa Marekani

Fitzpatrick aliongeza kuwa Israel inapanua na kukuza tishio la makombora ya Iran ili kupata uungwaji mkono mkubwa wa kisiasa na kijeshi kutoka Washington, huku akibainisha kuwa hadi hivi karibuni Marekani haikuyachukulia makombora ya Iran kama tishio la moja kwa moja kwa maslahi yake ya kitaifa.

Kwa mujibu wake, Trump sasa anaweka uwezo wa makombora na nyuklia ya Iran katika mkabala mmoja wa kijeshi, akidokeza kuwa zote zinaweza kuwa malengo ya mashambulizi ya baadaye.

Hatari ya Makadirio Potofu ya Gharama za Vita

Fitzpatrick alionya kuwa kuna hatari Trump akadhani kimakosa kuwa shambulizi la kijeshi dhidi ya Iran halina gharama kubwa, hasa baada ya Marekani kutopata hasara kubwa katika mashambulizi ya awali ya anga, hali inayoweza kusababisha uamuzi hatari wa kisiasa na kijeshi.

Mabadiliko ya Mizani ya Kuzuiana na Kuibuka kwa Tishio Kuu

Akihitimisha, Fitzpatrick alisema kuwa kupenya kwa makombora ya Iran kumeanza kubadilisha mizani ya kuzuiana kwa faida ya Tehran, ingawa Israel bado ina faida ya kijeshi.

Alieleza kuwa kwa kuwa tishio la nyuklia la Iran limepungua kwa sasa, mpango wa makombora ya Iran umegeuka kuwa tishio la kwanza kwa Israel, hasa baada ya uzoefu wa kile kinachoitwa vita vya siku kumi na mbili na urejeshaji wa haraka wa uwezo wa makombora wa Iran.