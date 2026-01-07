Ayatullah Ramezani: Yesu (a.s) ndiye Mwokozi wa Binadamu / Amani ya kweli haiwezekani bila haki

Kulingana na Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ayatullah Reza Ramadhani, Katibu Mkuu wa Jumuia ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (a.s), alizungumza Jumatano kwenye sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu (a.s) iliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Ahlul-Bayt (a.s). Akizungumza kuhusu nafasi ya heshima ya Yesu (a.s) na Bibi Maryamu (a.s) katika Qur’ani Tukufu, alisema:

a) Yesu na mama yake Maryamu wamejadiliwa kwa njia mbalimbali katika Qur’ani , na hata sura ya pekee inaitwa "Maryamu" imejikita kwa heshima kwa bibi huyo mkubwa.

b) Qur’ani inafafanua Maryamu (a.s) kama mtu wa kiroho wa kipekee, akionyesha kwamba yeye anavuka wanawake waliomzinga na wanawake wa zama zake, akiwa na hadhi ya kipekee ya usafi na utakatifu.

Ayatullah Ramadhani aliongeza kwamba: Kuhusu Yesu (a.s), Qur’ani inamtaja kwa maneno mbalimbali: “kijana mtakatifu”, “alama kwa watu”, “rehema kutoka kwa Mwenyezi Mungu”, “Neno la Mungu”, “mwenye heshima duniani na akhera”, “mwenye karibu na Mungu”, “anayezungumza tumboni mwa kifungua mimba”, na “miongoni mwa wema”.

Akifafanua maana ya neno “Neno” katika Qur’ani:

Yesu mwenyewe ni muongozi na mwongozo kwa jamii ya binadamu kupitia maneno na uwepo wake. Alitabiriwa na manabii wa awali, na hivyo kutambulishwa kama Mwokozi. Alisaidia kurekebisha miongozo iliyopotoshwa baada ya mabadiliko katika Taurati, akirudisha njia sahihi kwa binadamu. Kwa maana iliyojitokeza zaidi, Yesu ni muhimili wa Mwenyezi Mungu, akionyesha utukufu na uzuri wa Mungu, jambo linalotumika pia kwa Mtume Muhammad (s.a.w) na Imam wa Masum (a.s), waliotambulishwa kama “Neno la Kamili”.

a) Kuwa muhimizaji wa Mungu kunamaanisha kuonyesha maarifa, nguvu, mapenzi na uhai wa Mungu , na kama Yesu aliweza kufufua wafu kwa idhini ya Mungu, ukweli huo unahusiana pia na Mtume Muhammad (s.a.w) na awliya wa Mungu.

b) Mwenyezi Mungu ana sifa za utukufu na uzuri, na sifa hizi zimejikita kwa wateule wake. Dini ya Mungu pia ina mafundisho ya utukufu na uzuri, na haipaswi kuangaliwa kutoka upande mmoja tu.

Ayatullah Ramadhani alibainisha ujumbe mkuu wa Yesu (a.s):

Ujumbe wa Yesu ni kuwahurumia na kuwalokolea binadamu kutoka vikwazo vya shayari ndani na nje, vinavyomfanya mwanadamu apelekwe mbali na njia ya ukamilifu.

Manabii wote wa Mungu walikuja kuonyesha njia sahihi; Yesu ni Mwokozi wa binadamu katika maana hiyo, na binadamu daima anahitaji wokovu kutoka kwa “Fir’auna wa ndani” na shetani wa roho na mwili.

Akizungumzia hali ya sasa ya dunia:

Jamii ya binadamu inakabiliwa na umasikini, ubaguzi, ukosefu wa haki, ujinga na ukoloni wa kihisia, hali inayosababisha wasiwasi mkubwa.

Tabia ya ukatili imeibuka katika baadhi ya jamii, na uvunjaji wa haki, mauaji na vurugu vimeenea.

Ujumbe wa amani ni moja ya ujumbe muhimu wa manabii, lakini amani inayojengwa juu ya haki. Leo, asilimia 90 ya mali ya dunia iko mikononi mwa asilimia 10 tu ya watu, hali inayotokana na ukosefu wa haki. Ikiwa mali na nguvu zingekuwa zimegawanywa kwa usawa, binadamu angeweza kuishi peponi hapa duniani.

Mtengenezi wa peponi ni mtazamo wa kiakili, wa amani na wa kiroho, si ukatili au uvunjaji wa haki. Haki ni mali ya binadamu wote.

Manabii wote walikuja kuitoa huru binadamu na kumfikisha kwa uhuru, haki na heshima, na hili ndilo funzo kuu la Yesu (a.s), Muhammad (s.a.w), na manabii wote.

Ayatullah Ramadhani pia alibainisha mafundisho mawili yanayoshirikiana kati ya manabii:

Daawa ya Tauhidi, isiyo na tofauti za rangi, kabila au asili. Hakuna tofauti kati ya Muarabu na wasio-Waarabu, mweusi na mweupe. Daawa ya Haki na Heshima ya Binadamu.