Kwa mujibu wa ABNA, Ali Akbar Welayati kwa ujumbe wake kwenye X aliandika: Trump amenaswa katja kitendawili cha "vitisho vya kila siku vya Iran" na "wateja wenye hasira wa vituo vya mafuta Amerika"; yeye ili kudhibiti mfumuko wake wa bei anahitaji uthabiti wa soko na kupungua kwa bei ya nishati.

Aliongeza: Kwa upande mwingine, mabadiliko ya hesabu katika Caucasus na kufifia kwa neno la kikaratasi "Korido ya Trump" (Zangezur), imeonyesha kwamba sasa ramani ya korido za kikanda haiandikwi kwa vitisho vya Washington, bali kwa ukweli wa nyanjani wa Tehran.