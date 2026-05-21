Iravani: Baraza la Usalala halipaswi kukaa kimya dhidi ya vitisho vya mara kwa mara vya Trump

Kwa mujibu wa ABNA, Amir Saeed Iravani Jumatano jioni kwa saa za mitaa katika kikao cha Baraza la Usalama cha UM kuhusu ulinzi wa raia alisema: Ulinzi wa raia si jambo la kibinadamu tu; bali kwa mujibu wa sheria za kimataifa za kibinadamu, Mikataba ya Geneva na Mkataba wa UM ni wajibu wa kisheria unaolazimisha.

Iravani aliongeza: Hata hivyo, leo kwa kiwango kinachoongezeka raia wanakabiliwa na mashambulizi ya kijeshi ya makusudi, adhabu za pamoja, na miundombinu ya kiraia inalengwa kwa uharibifu wa kimfumo. Ukweli huu wa kusikitisha unaonekana kutoka Gaza hadi Lebanon na hivi karibuni katika vita vya ukandamizaji dhidi ya Iran.

Balozi wa Iran katika UM alisema waziwazi: Vitendo vya hivi karibuni vya ukandamizaji vya Marekani na serikali ya Kizayuni dhidi ya Iran mnamo Februari 28, vimefichua tena ukweli huu mchungu. Alikumbusha: Katika siku arobaini za vita hivi visivyo na sababu na vya kishenzi, wakandamizaji kwa kulenga makusudi raia na miundombinu ya kiraia wamefanya ukiukwaji mkubwa na wa kimfumo wa sheria za kimataifa za kibinadamu.

Mwakilishi wa Iran katika UM alisisitiza: Katika shambulizi moja la kishenzi, shule ya wasichana huko Minab ililengwa kwa makusudi na kuharibiwa kabisa, na kusababisha kifo cha zaidi ya wanafunzi 168 wasio na hatia. Vitendo hivi si madhara ya kando; bali ni uhalifu wa kivita.

Alisema waziwazi: Kwa bahati mbaya, Baraza la Usalama kwa sababu ya uzuiaji wa mwanachama mmoja wa kudumu ambaye yeye mwenyewe ni mkandamizaji, imeshindwa kutekeleza majukumu yake katika kukabiliana na ukiukwaji huu wa wazi.

Iravani alisisitiza: Baraza la Usalama halipaswi kukaa kimya au kutojali dhidi ya vitisho vya mara kwa mara na vya kila siku vya Rais wa Marekani dhidi ya Iran, ikijumuisha tisho la wazi la kulipua Iran na kuirudisha Iran "kwenye Zama za Mawe", kuharibu miundombinu ya nishati, uchumi na viwanda vya nchi, kulenga wanasayansi wa nyuklia na maafisa wakuu wa Iran, na hata matamshi na tisho la kuharibu ustaarabu wa Iran.

Mwakilishi wa Iran katika UM alisema: Kukawaida kwa tisho hili la kutumia nguvu, vitendo vya ukandamizaji na matamshi ya uchochezi kutoka kwa mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama kunaunda mazingira hatari. Marekani na serikali ya Kizayuni, pamoja na wale ambao wamesaidia na kuwezesha ukandamizaji huu dhidi ya Iran, lazima wabebe dhima kamili ya kisheria na kimataifa ya uhalifu huu wa kutisha na ukiukwaji mkubwa. Kuto adhabu kwa uhalifu kama huo si usaliti kwa wahasiriwa tu, bali pia unatishia amani na usalama wa kimataifa.

Balozi wa Iran katika UM alisema: Serikali ya Kizayuni ndiyo muuaji mkubwa zaidi wa raia duniani, na haistahili jibu lolote. Katika kikao hiki, baadhi ya wasemaji wamependelea tena kupuuza vitendo haramu vya ukandamizaji vya Marekani na serikali ya Kizayuni dhidi ya Iran, huku wakipuuza kwa makusudi jukumu lao wenyewe katika kuwezesha, kutoa na kuunga mkono kisiasa ukandamizaji huu na vita vya kishenzi, hasa katika kulenga makusudi raia na miundombinu ya kiraia nchini Iran.