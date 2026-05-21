Pezeshkian: Kumlazimisha Iran kwa nguvu ni udanganyifu tu

21 Mei 2026 - 10:34
News ID: 1817100
Source: ABNA
Rais alisisitiza: Kumlazimisha Iran kwa nguvu ni udanganyifu tu.

Kwa mujibu wa ABNA, Masoud Pezeshkian kwenye ukurasa wake wa kibinafsi katika mtandao mmoja wa kijamii aliandika: Iran imekuwa mwaminifu kwa ahadi zake zote na imejaribu njia zote za kuepuka vita. Njia zote ziko wazi kutoka kwa Iran. Kumlazimisha Iran kwa nguvu ni udanganyifu tu.
Aliongeza: Udiplomasia unaozingatia heshima ya pande zote ni wa gharama ndogo, wa busara zaidi na wa kudumu zaidi kuliko vita, jambo ambalo Iran imekuwa ikisisitiza kwa miaka mingi.

