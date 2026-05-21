Qalibaf: Tutamfanya adui ajutie kwa uvamizi wowote mpya

Kwa mujibu wa ABNA, faili ya tatu ya sauti ya Mohammad Baqer Qalibaf, Rais wa Bunge la Mashauriano la Kiislamu, iliyoelekezwa kwa watu wa Iran ilichapishwa.

Qalibaf katika faili hii ya sauti akisema kwamba kwa karibu mwezi mmoja tumeshuhudia usitishaji vita kwenye nyuso za mapigano, lakini mienendo ya wazi na ya siri ya adui inaonyesha kwamba yeye sambamba na shinikizo za kiuchumi na kisiasa hajaachana na malengo yake ya kijeshi na anatafuta awamu mpya ya vita na adventure mpya. Alisema waziwazi: Ukweli ni kwamba adui, kinyume na misemo anayotoa wakati mwingine, amenaswa katika mkwamo wa kimkakati. Hali ya bei ya petroli, soko la hati za deni, viwango vya riba za benki, kiwango cha mfumuko wa bei kinachoathiri gharama kuu za maisha katika jamii ya Amerika kimewafanya watu wa nchi hiyo kuandamana, hata kwamba wafuasi wengi wa Trump wanaiona vita vya Amerika dhidi ya Iran kama vita vya Israeli na kuona ni kinyume na ahadi za uchaguzi za Trump.

Aliongeza: Hali hii ya machafuko iliyojitokeza katika maoni ya umma na uchumi wa Amerika imemsababisha Rais wa Amerika kusita kati ya chaguzi mbili. Chaguo la kwanza ni kuipa kipaumbele kumaliza vita, ambapo atalipa gharama zake kama mshindwa wa vita. Chaguo la pili ni kuanza tena vita au kuendelea na kizuizi cha baharini kwa shinikizo na kumlazimisha Iran kukubali kusalimu amri. Ukweli ni kwamba ufuatiliaji wa makini wa hali ya Amerika unaongeza uwezekano kwamba bado wana matumaini ya kusalimu amri kwa taifa la Iran na wanafikiri kimakosa kwamba wanaweza kwa kuendelea kwa kizuizi na shinikizo la kiuchumi kwa upande mmoja na kuongeza shinikizo katika uwanja wa kijeshi na kuanzisha awamu mpya ya mashambulizi, kuiwakilisha Iran kujibu vyema kwa ulazimishaji wao katika uwanja wa kidiplomasia.

Rais wa Bunge kwa kusisitiza kwamba katika kukabiliana na mpango huo sisi kwa kuimarisha utayari wetu wa kujibu kwa nguvu na ufanisi kwa mashambulizi yanayoweza kutokea na pia kwa kuongeza uhimilivu wa kiuchumi, tumfanye adui atoke katika makosa yake ya kimahesabu na tumkate tamaa ya kusalimu amri kwa Iran, ili adui alazimike katika mazungumzo kukubali na kuyakubali madai ya haki ya watu wa Iran, alisema: Kwa utulivu wa watu wa Iran nasema kwamba vikosi vyetu vya kijeshi vyenye nguvu vimetumia fursa ya usitishaji vita kwa njia bora zaidi kujenga upya uwezo wetu wa kijeshi na kwa neema ya Mwenyezi Mungu na msaada wa watu, leo wana utayari wa kumshangaza adui na watamfanya ajutie kwa uvamizi wowote mpya dhidi ya Iran.