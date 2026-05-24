Jeshi liko tayari kukabiliana vikali na kwa pande zote na tisho na uvamizi wowote

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, kwa kumbukumbu ya tarehe 3 Khordad, mwaka wa ukombozi wa Khorramshahr shujaa, Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kutoa taarifa, likiukumbuka siku hii, likauita ishara ya upinzani na umoja wa taifa la Iran, na likasisitiza utayari wa jeshi kukabiliana na uvamizi wowote wa maadui.