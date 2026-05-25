Rezaei: Leo Jeshi la Marekani limekwama katika mgogoro na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Mshauri wa Kijeshi wa Kamanda Mkuu na kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu wakati wa vita vitakatifu vya miaka nane, Jumatatu katika hafla ya kuwakumbuka mashahidi wa vita vya lazima vya Ramadhani na maadhimisho ya mashahidi wa uwezo wa Iran iliyofanyika katika Msallá wa Tehran, alisema: Mwaka huu tunasherehekea kumbukumbu ya ukombozi wa Khorramshahr na siku ya ushindi mkubwa wa Saddam na wafuasi wake, wakati mwaka uliopita Khorramshahr nyingine mbili zilirudiwa. Vita vingine viwili vitakatifu vilirudiwa. Kwa hiyo, uwiano huu wa tarehe 3 Khordad na vita kubwa ambayo taifa la Iran limekabiliana nayo ni suala muhimu sana.

Rezaei aliendelea: Vita vya kwanza vya lazima vilianza tarehe 31 Shahrivar 1355 (22 Septemba 1980) kwa uvamizi mkubwa wa nchi kavu, baharini na angani wa jeshi la Iraq kwenye ardhi ya Iran. Majeshi yalivamia na kuingia katika mikoa mitano ya nchi. Saddam Hussein alikuwa amepokea dhamana muhimu kutoka Marekani kabla ya kuanza kwa uvamizi. Dhamana hizi, alizozipata katika mikutano ya siri na maafisa wa Marekani, zilijumuisha kizuizi katika usafirishaji wa silaha kwa Iran. Marekani ilijitolea kukataa kusafirisha ndege za kisasa za kivita aina ya F-14 na F-4 kwa Iran, kwa sababu hatua hiyo ingeweza kuchukuliwa kama kuhimiza Iraq kushambulia.

Mshauri wa Kijeshi wa Kamanda Mkuu aliongeza: Kuhusu kutokuingilia katika Baraza la Usalama, Marekani ilitoa dhamana kwamba katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, itazuia uamuzi wowote dhidi ya uvamizi wa Iraq dhidi ya Iran, na kuzuia Iraq kuwekwa chini ya Kifungu cha 7 cha Mkataba wa Umoja wa Mataifa.

Katibu wa Baraza Kuu la Uratibu wa Kiuchumi wa Viongozi wa Matawi Matatu aliongeza: Marekani ilikubali kutotoa vipuri muhimu kwa mizinga na ndege za kivita za Iran ambazo zilitengenezwa Marekani, Uingereza, Italia na Ujerumani. Hii ingedhoofisha uwezo wa kivita wa Iran kwa muda mrefu.

Pia dhamana ya nne ya Marekani ilikuwa kwamba katika miezi sita ya kwanza ya vita, wakati risasi za silaha za Iran zitakapoisha, itakataa kusafirisha risasi na makombora muhimu kwa Iran, kama vile kombora la Phoenix kwa ndege za F-14.

Kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi wakati wa vita vitakatifu vya miaka nane alisema: Saddam Hussein alikuwa amekubaliana na viongozi wa nchi za Kiarabu kwamba ikiwa akiba yake ya fedha za kigeni itamalizika kwa ajili ya vita, nchi za Kiarabu kama Saudia na UAE zitamfidia gharama zake kupitia pesa za mafuta. Kwa matokeo, zaidi ya dola bilioni 80 zilitolewa kama msaada wa kifedha kwa Saddam Hussein kutoka nchi za Kiarabu.

Rezaei aliendelea: Matukio ya hivi karibuni katika eneo na mgogoro wa kijeshi na Iran yameweka Marekani katika mkwamo kamili. Inaonekana kwamba vikosi vya kijeshi vya Marekani vilivyokuwepo eneo hilo kwa kutarajia vita vya muda mfupi, sasa vinakabiliwa na ukweli wa mgogoro wa muda mrefu. Wakati wa mapigano ya hivi karibuni, tukio muhimu lilitokea ambalo liliathiri mwendo wa matukio. Mwizi aliyeshambulia Iran alinaswa wakati akikimbia katika Mlango-Bahari wa Hormuz. Tukio hili lilionyesha kwamba kuvuka Mlango-Bahari wa Hormuz na kutoroka kutoka kwake si jambo rahisi.

Katibu wa Baraza Kuu la Uratibu wa Kiuchumi wa Viongozi wa Matawi Matatu alikumbusha: Wao, licha ya kutokuwa tayari kwa vita vya muda mrefu, walijaribu kutangaza ushindi wao kwa ‘operesheni ya maonyesho’ mjini Isfahan. Lakini majaribio haya yalishindwa kwa kuingilia kwa ‘Mwenyezi Mungu’, na leo Jeshi la Marekani limekwama katika mgogoro na Iran.

Alisema: Wachambuzi wanaamini kwamba kuingia katika vita vikubwa zaidi kunachora kwa Marekani ukanda wa giza usio na mwisho. Ukanda huu unaanzia Mlango-Bahari wa Hormuz, unaendelea hadi Ghuba ya Uajemi, Bahari ya Omani, Mlango-Bahari wa Bab el-Mandeb na Bahari ya Hindi, na utasababisha vita kubwa sana. Katika kukabiliana na hali hii, waliweka matakwa mawili muhimu: moja ni ukombozi wa Mlango-Bahari wa Hormuz, na kingine ni kupokea nyenzo zilizotajirishwa za Iran.

Rezaei alifafanua katika suala hili: Usimamizi wa Mlango-Bahari wa Hormuz lazima uwe mikononi mwa Iran, kwa sababu Iran inazuia upelekaji wa wanajeshi na ukosefu wa usalama katika Ghuba ya Uajemi. Mlango-Bahari wa Hormuz umefungwa kwa ukosefu wa usalama na upelekaji wa wanajeshi, lakini uko wazi kwa biashara huria. Jeshi la Wanamaji la Walinzi wa Mapinduzi, kwa kutekeleza usimamizi wake, huku likitambua na kusajili meli, linahakikisha usalama wa kupita kwa meli za biashara kutoka nchi mbalimbali isipokuwa nchi chache maalum.

Aliongeza: Iran inasisitiza kwamba usalama ni kipaumbele chake, na usimamizi wa Mlango-Bahari wa Hormuz ni haki halali. Historia ya miaka 47 ya kutokuwepo kwa usimamizi na upitishaji wa risasi kupitia mlango-bahari huu, hasa wakati wa vita vya lazima, ni ushahidi wa dai hili.

Katibu wa Baraza Kuu la Uratibu wa Kiuchumi wa Viongozi wa Matawi Matatu aliendelea: Kuhusu suala la utajirishaji, Iran ni mwanachama wa Mkataba wa Kutozalisha Silaha za Nyuklia (NPT) na inafanya shughuli zake za nyuklia za amani chini ya usimamizi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki (IAEA). Wakaguzi wa IAEA wametembelea mara nyingi vituo vya nyuklia vya Iran na wamethibitisha kuwa Iran haina mkengeuko katika shughuli zake za nyuklia. Teknolojia hii inahitajika kwa Iran kwa matumizi ya amani katika afya, kilimo, viwanda na utengenezaji wa vyombo sahihi, na Iran inafanya kazi kwa mujibu wa kanuni za kimataifa. Lakini kusisitiza na kuzidisha matakwa ya upande mwingine katika mambo haya mawili hakukufikia matokeo, na hakutafikia.