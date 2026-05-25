Meli 33 zimevuka Mlango-Bahari wa Hormuz katika saa 24 zilizopita kwa idhini ya Jeshi la Wanamaji la Pasdaran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Idara ya Mahusiano ya Umma ya Jeshi la Wanamaji la Pasdaran ilitangaza: Katika saa 24 zilizopita, meli 33 zikiwemo zile za mafuta, kubeba makontena na nyingine za kibiashara, baada ya kupata idhini, kwa uratibu na usalama unaotolewa na Jeshi la Wanamaji la Pasdaran, zimevuka Mlango-Bahari wa Hormuz.

Jeshi la Wanamaji la Pasdaran lilisema: Udhibiti wa akili wa Mlango-Bahari wa Hormuz, baada ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama uliosababishwa na uvamizi wa jeshi la kigaidi la Marekani katika Mlango-Bahari wa Hormuz, unafanywa kwa nguvu na kwa ufanisi na Jeshi la Wanamaji la Pasdaran.