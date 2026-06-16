Waziri Mkuu Mstaafu wa Lebanon: Makubaliano ya Iran na Marekani yalithibitisha ushindi wa Tehran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu chaneli ya Al-Mayadeen, Rais mstaafu wa Lebanon Émile Lahoud alitangaza kwamba makubaliano kati ya Iran na Marekani ni sawa na kuthibitisha ushindi wa Tehran na yanaweza kufungua njia ya kutatua migogoro ya Lebanon.

Joseph Aoun, Rais wa Lebanon, pia katika majibu yake kwa kufikia Mkataba wa Mwelekeo (Memorandum of Understanding) kati ya Iran na Marekani, aliwashukuru wale wote waliojitahidi kuijumuisha Lebanon katika juhudi zinazoendelea za kumaliza mvutano na kusimamisha shughuli za kijeshi katika pande mbalimbali.

Alisema kwamba amefuatilia kwa umakini na usahihi tangazo la makubaliano ambayo Marekani na Iran yameyafikia, ambayo yanasisitiza kusimamishwa kwa shughuli za kijeshi na mvutano katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na Lebanon.

Katika muktadha huu, Aoun alishukuru kwa kuheshimu nafasi na sifa maalum za Lebanon zilizotajwa katika Mkataba huo wa Mwelekeo, na tamko kwamba utulivu na usalama wa Lebanon ni sehemu isiyotenganishwa ya juhudi zozote nzito za kuimarisha utulivu katika eneo hilo.