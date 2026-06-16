Hezbollah: Lebanon haitawahi kuwa Israel; ukombozi ni jambo lisilobadilika

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu Al-Manar, Ihab Hamada, mbunge wa kundi la "Uaminifu kwa Upinzani" katika bunge la Lebanon, alisisitiza kwamba ukombozi kamili wa ardhi za Lebanon zilizokaliwa na utawala wa Kizayuni hadi inchi ya mwisho ni mlinganyo thabiti na usiobadilika.

Hamada katika maneno yake akisisitiza kwamba Lebanon haitawahi kuwa Israel, alisema kwamba Lebanon imeingia katika awamu mpya na imepita awamu ya hatari kwa kuwepo kwake na majaribio ya kuathiri nguvu zake na kuidhoofisha.

Mwanachama huyu mwandamizi wa Hezbollah nchini Lebanon alisifu maelewano yaliyofikiwa kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani na akasema kwamba adui wa Kizayuni, kama mshindi wa kwanza wa maelewano haya, alijaribu masaa machache kabla ya kutangazwa kwa maelewano kuathiri kwa kulenga kitongoji cha kusini cha Beirut na kufanya kushindwa, lakini matokeo yalikwenda kinyume na maoni ya Tel Aviv, na hesabu zake za kisiasa na kiusalama zilishindwa.