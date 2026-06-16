Naftali Bennett: Malengo ya Israel katika vita dhidi ya Iran hayakufikiwa

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA likinukuu Al-Jazeera, Naftali Bennett, Waziri Mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni, alikiri kwamba malengo makuu ya utawala huu katika vita dhidi ya Iran, yaliyowekwa na baraza la mawaziri la Netanyahu, hayakufikiwa: kuvunja mpango wa nyuklia, nguvu za makombora, na viwanda vya uzalishaji wake nchini Iran.

Aliongeza kuwa maslahi binafsi ya Netanyahu, hasa uhusiano wake na Amerika na Trump, yameathiri vibaya nafasi ya kimataifa ya utawala wa Kizayuni.

Hapo awali, Ehud Barak, Waziri Mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni, pia alikiri kwamba Iran imeibuka kutoka katika vita vilivyofutuliwa ikiwa na nguvu zaidi.

Aliongeza kwamba hili linatokea wakati utawala wa Kizayuni umeibuka kutoka katika vita hivi ikiwa dhaifu kuliko kabla ya vita.