Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, jeshi la serikali ya Kizayuni, licha ya kuwepo kwa usitishaji vita kwenye mistari ya mvutano katika eneo hilo kutokana na makubaliano kati ya Iran na Marekani, lilianzisha wimbi jipya la mashambulizi katika eneo la Kafr Tibnit.

Katika hatua hiyo, ndege za kivita za serikali ya Kizayuni zililipua vitongoji vya Kafr Tibnit katika eneo la Nabatiyeh.

Mwandishi wa Al-Mayadeen kusini mwa Lebanon pia aliripoti kwamba vikosi vya Hezbollah, kwa kukabiliana na uchokozi wa serikali ya Kizayuni, vilifyatua makombora mengi kuelekea makutano ya wavamizi karibu na Kafr Tibnit. Wanajeshi wa jeshi la Israel, kinyume na ahadi za Marekani na serikali ya Kizayuni, walinuia kusonga mbele katika eneo hilo.

Kwa upande mwingine, vyanzo vya Lebanon viliripoti kwamba helikopta ya kijeshi ya jeshi la serikali ya Kizayuni, iliyotengwa kwa ajili ya kuhamisha majeruhi, ilitua dakika chache zilizopita katika eneo la «Qalaat Shqif» kusini mwa Lebanon.

Tukio hili lilitokea wakati helikopta za kijeshi za serikali ya Kizayuni zilipokuwa zikiruka juu ya eneo hilo. Kufikia sasa, maelezo zaidi kuhusu sababu ya kutua kwa helikopta hii na idadi ya majeruhi yanayowezekana hayajachapishwa.

Kituo cha 14 cha televisheni ya Israel, kikirejelea malengo ya serikali ya Kizayuni kuhusu kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya Lebanon, kilikiri kwamba Israel lazima iendelee na mashambulizi yake dhidi ya Lebanon ili kuvunja makubaliano ambayo Wairani wamefaulu kupata kutoka kwa Donald Trump, rais wa Marekani.

Wakati huo huo, kituo cha 12 cha televisheni ya Israel kiliripoti kuhusu hali ya machafuko na kukata tamaa miongoni mwa wanajeshi wa jeshi la utawala huo walioko Lebanon.

Kituo hiki kiliongeza kwamba kuna uwezekano wa hivi karibuni kupewa amri ya kujiondoa Lebanon kwa wanajeshi hao.