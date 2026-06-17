Smotrich: Hatutajiondoa Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu vyombo vya habari, «Bezalel Smotrich» katika majibu yake kwa makubaliano kati ya Iran na Marekani ambayo Lebanon pia ni sehemu yake, alisema: Israel haitakubali mahitaji na shinikizo za nje, na itaendelea na operesheni zake za kijeshi nchini Lebanon bila kutoa makubaliano yoyote.

Smotrich, akirejelea muda wa kutiwa saini kwa makubaliano siku ya Ijumaa, aliongeza: «Hakutakuwa na uondoaji wowote; wala siku ya Ijumaa wala baada yake.»

Hali ikiwa hivi, Makao Makuu ya Khatam al-Anbiya katika taarifa yake yalionya dhidi ya kurudiwa kwa uovu wa serikali ya Kizayuni kusini mwa Lebanon na, kwa kurejelea ukiukaji 84 wa usitishaji vita kusini mwa Lebanon na utawala huu ndani ya siku mbili baada ya rais wa Marekani kutangaza mwisho wa vita, ulisisitiza kwamba ikiwa uovu huu utaendelea nchini Lebanon, utawala huu unapaswa kutarajia majibu makali kutoka kwa vikosi vya silaha vyenye nguvu vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.