Israel kujitangaza kutojua maelezo ya makubaliano kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu tovuti ya gazeti la Al-Quds Al-Arabi, katika hali ya kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa na kijeshi kuhusu makubaliano yanayotarajiwa kutiwa saini Ijumaa ijayo kati ya Tehran na Washington nchini Uswizi, kituo cha 12 cha televisheni ya Israel kiliripoti kwamba Israel imeomba maelezo ya makubaliano kutoka Washington, lakini ombi lake limekataliwa.

Kwa mujibu wa madai ya kituo hiki, hii inamaanisha kwamba Tel Aviv, licha ya kukaribia tarehe ya kutiwa saini, haijui toleo kamili na la mwisho la makubaliano haya ya maelewano.

Kituo hiki kilibainisha kwamba rais wa Marekani Donald Trump amejitolea kusoma hati hii «neno kwa neno», bila kubainisha wakati maelezo yake yatachapishwa.

Wakati baadhi ya vyombo vya habari vikitoa uvumi kuhusu vifungu vya makubaliano haya, serikali ya Marekani bado hajatoa taarifa rasmi yoyote kuhusu maelezo ya makubaliano haya.