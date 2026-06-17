China: Sheria ya msituni inajidhihirisha tena

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Wang Yi, Waziri wa Mambo ya Nje wa China, alisisitiza kwamba usitishaji vita Mashariki ya Kati ni muhimu kwa kuandaa njia ya kujenga miundombinu ya usalama endelevu katika eneo hilo.

Aliongeza kwamba sheria ya msituni inajidhihirisha tena kwa sababu Mkataba wa Umoja wa Mataifa hauzingatiwi.

Wang Yi alisema kwamba sauti ya nchi za Global South lazima isikike katika Umoja wa Mataifa.

Alibainisha kwamba ni muhimu kuimarisha uwezo wa kiutendaji wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.