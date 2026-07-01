Aref: Mazishi ya Kiongozi wetu Shahidi yatamaliza huzuni ya kihistoria ya mazishi ya madhalimu ya Kishia.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Mohammad Reza Aref katika akaunti yake kwenye mitandao ya kijamii aliandika: «Historia ya Ushia imejaa uchungu wa mazishi ya upweke na madhalimu – kutoka Madina hadi Tus. Lakini hatima yetu na ya watu huru duniani ni kuandaa mazishi yenye ukubwa wa ulimwengu mzima, ya fahari na isiyo na kifani, kwa Imamu wetu Shahidi, Khamenei mpendwa.»

Aliongeza: «Ninaamini kwamba Iran yenye nguvu na Ummah wa Kiislamu watajitokeza kwa nguvu zao zote kwa ajili ya kuaga huku kwa kihistoria.»