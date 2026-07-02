Gharibabadi: Mlango wa Hormuz uko chini ya amri ya Iran, siyo CENTCOM

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, «Kazem Gharibabadi», Naibu Waziri wa Mambo ya Nje kwa masuala ya kisheria na kimataifa na mjadili mkuu wa Iran, Alhamisi tarehe 2 Julai, katika chapisho kwenye moja ya mitandao ya kijamii aliandika: Mkutano wa kijeshi nchini Bahrain hauwezi kuunda utaratibu wa kisheria na usalama kwa Ghuba ya Uajemi.

Aliendelea kusisitiza: Usalama wa eneo huo unapatikana kwa kukomesha kuingilia kati na kuondoka kwa Marekani kutoka eneo hilo, kuheshimu uhuru wa nchi na kukubali ukweli mpya wa kijiografia, siyo chini ya mwavuli wa kijeshi wa Marekani.