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Gharibabadi: Mlango wa Hormuz uko chini ya amri ya Iran, siyo CENTCOM

2 Julai 2026 - 11:32
News ID: 1834362
Source: ABNA
Gharibabadi: Mlango wa Hormuz uko chini ya amri ya Iran, siyo CENTCOM

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje, akijibu kufanyika kwa mkutano wa usalama wa CENTCOM na nchi za eneo hilo, aliandika: Mlango wa Hormuz uko chini ya amri ya Iran, siyo CENTCOM.

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, «Kazem Gharibabadi», Naibu Waziri wa Mambo ya Nje kwa masuala ya kisheria na kimataifa na mjadili mkuu wa Iran, Alhamisi tarehe 2 Julai, katika chapisho kwenye moja ya mitandao ya kijamii aliandika: Mkutano wa kijeshi nchini Bahrain hauwezi kuunda utaratibu wa kisheria na usalama kwa Ghuba ya Uajemi.

Aliendelea kusisitiza: Usalama wa eneo huo unapatikana kwa kukomesha kuingilia kati na kuondoka kwa Marekani kutoka eneo hilo, kuheshimu uhuru wa nchi na kukubali ukweli mpya wa kijiografia, siyo chini ya mwavuli wa kijeshi wa Marekani.

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