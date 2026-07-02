Taifa la Iran ndio wahanga wa kwanza wa haki za binadamu za Kimarekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mkutano wa kimataifa wa kumi na tatu wa «Haki za binadamu za Kimarekani kwa mtazamo wa kiongozi shahidi wa mapinduzi» ulifanyika Alhamisi, tarehe 2 Julai 2026.

Katika mkutano huu walihutubia: Hojatol-Islam wal-Muslemin Seyyed Ziaeddin Aghajanpur – mwakilishi wa Kiongozi Mkuu na mkuu wa Shirika la Kimawazo na Kisiasa la Wizara ya Ulinzi na Msaada wa Vikosi vya Silaha; Ali Bagheri Kani – naibu wa sera za kigeni na usalama wa kimataifa wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa; Naser Seraj – naibu wa masuala ya kimataifa wa Mamlaka ya Mahakama na katibu wa Makao Makuu ya Haki za Binadamu ya Jamhuri ya Kiislamu; Ebrahim Azizi – mwenyekiti wa Tume ya Usalama wa Kitaifa na Sera za Kigeni wa Bunge la Mashauriano la Kiislamu na mkuu wa Makao Makuu ya Kukagua na Kufichua Haki za Binadamu za Kimarekani; Meja Jenerali Haj Hassan Rastegarpanah – mkurugenzi wa Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati ya Habari na Usalama cha Wakuu wa Majeshi; Meja Jenerali Hossein Reza Sadeghi – mshauri na mkurugenzi maalum wa Ofisi ya Uangalizi wa Amri Kuu juu ya Shirika la Ujasusi la Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu; na Amin Ansari – katibu mkuu wa Shirika la Vijana la Haki za Binadamu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Naser Seraj, naibu wa masuala ya kimataifa wa Mamlaka ya Mahakama na katibu wa Makao Makuu ya Haki za Binadamu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: Leo tunazungumza katika mkutano wa «Kufichua Haki za Binadamu za Kimarekani» – si kwa chuki, bali kwa wajibu wa kibinadamu na wa kihistoria.

Aliongeza: Leo tunamkumbuka kiongozi wetu shahidi, Al-Muazam Ayatollah Khamenei (Radhiyallahu Ta'ala 'Anhu); yule mtu mkuu ambaye mwezi Machi mwaka jana aliuawa kwa shahada katika shambulio la kihalifu la utawala wa Marekani na utawala wa Kizayuni. Kwa miaka mingi, kwa maneno yenye nguvu zaidi, alivua pazia juu ya uso wa kweli wa haki za binadamu za Kimarekani, na leo ni wajibu wetu kuyatembelea kwenye njia yake ya uelimisho na kulia ukweli huu mchungu.

Katibu wa Makao Makuu ya Haki za Binadamu aliendelea kusisitiza: Serikali inayojitambulisha kuwa mtetezi wa uhuru, utu na haki za binadamu – je, inafuata kanuni hizi kitendawili? Kiongozi wetu shahidi miaka mingi iliyopita alisema: «Kuibua suala la haki za binadamu na Marekani ni kwa ajili ya udanganyifu na chombo cha shinikizo.» Sentensi hii fupi inafunua ukweli mkubwa. Kwa serikali ya Marekani, haki za binadamu si thamani ya kibinadamu, bali ni chombo cha kisiasa; chombo cha kukandamiza mataifa huru na kuunga mkono maslahi yake haramu.

Aliendelea: Kiongozi shahidi wa mapinduzi katika moja ya kauli zake alisema waziwazi: «Leo hakuna mtu duniani anayeamini kwamba Marekani inatafuta haki za binadamu» na mahali pengine alisisitiza: «Wamarekani wamepandisha bendera ya haki za binadamu na wanasema kwamba sisi tumejikita kwa haki za binadamu sio tu katika nchi yetu, bali duniani kote. Vizuri, hilo ni dai. Nini wamefanya kitendo? Kitendo, wanasababisha madhara makubwa zaidi kwa haki za binadamu na wanatendea fedheha kubwa zaidi kwa haki za binadamu katika nchi mbalimbali.»

Marekani inazungumza juu ya haki za binadamu popote maslahi yake yanapotaka, na inafumba macho juu ya uhalifu mkubwa zaidi popote maslahi yake yanapokuwa hatarini.

Seraj pia alisema: Kiongozi wetu shahidi katika suala hili alisema: «Kama mtu yeyote duniani anadai kulinda haki za binadamu, maafisa wa Marekani, kwa kuzingatia vitendo vyote vya aibu vilivyo katika rekodi yao katika uwanja wa haki za binadamu, hawapaswi kutoa dai hilo.»