Ghalibaf: Ufikiaji wa wakaguzi wa IAEA kwenye maeneo yaliyoshambuliwa kwa mabomu ni uwongo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Mwenyekiti wa Baraza la Mashauriano la Kiislamu na mkuu wa timu ya mazungumzo ya nchi yetu, katika hotuba yake alisema: Katika mazungumzo ya Zurich, uwekaji huru wa mali uliharakishwa na vikwazo vikasitishwa.

Alisisitiza: Adui yetu haelewi lugha nyingine isipokuwa lugha ya nguvu, na ni lazima tushughulike naye kwa nguvu.

Mwenyekiti wa timu ya mazungumzo ya nchi yetu alisema: Sisi wenyewe tumepitisha sheria bungeni; Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa pia lina azimio lake. Kulingana na sheria hii, ufikiaji wa maeneo yaliyoshambuliwa kwa mabomu na kuharibiwa hautolewi kwa vyovyote vile. Hiyo ni sheria.

Ghalibaf alisisitiza: Kwa sasa, wana haki ya kufikia maeneo mawili tu: moja ni kiwanda cha nyuklia cha Bushehr, na kingine ni kinu cha Tehran. Ufikiaji ni mdogo kwa hayo tu, na sisi tunatimiza wajibu wetu katika suala hilo.